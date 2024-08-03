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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تتعهد بعدم فرض قيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 أغسطس 2024 02:08 مساءً - سي إن بي سي _ تعتزم الصين عدم فرض قيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع انفتاح البلاد، بحسب ما قاله مسؤول بوزارة التجارة الصينية تشو بينغ، الجمعة الثاني من أغسطس.
وقال تشو بينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن خطوات صينية إضافية في الطريق من أجل تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.
وتحديداً، ستعمل الصين على توسيع كتالوج الصناعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الانفتاح المنظم في مجالات الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الطبية، ونشر القواعد المعدلة لزيادة دعم الاستثمار الأجنبي طويل الأجل في سوق رأس المال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن المسؤول بالوزارة.
وأوضح بينغ أن الصين لا تزال وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى المزايا غير المتغيرة للاقتصاد الصيني، بما في ذلك أسسه القوية وسوقه الواسعة وإمداداته الصناعية عالية الجودة ومجموعة من الأكفاء الاستثنائية، وفقاً للوكالة.
ووصل الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في الصين إلى نحو 500 مليار يوان (حوالي 70 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري، وهو مستوى مرتفع نسبياً خلال العقد الماضي.
كما ارتفع عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي المسجلة حديثاً في البلاد بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 27 ألف شركة.
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