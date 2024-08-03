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وزير التموين يوجه القابضة الغذائية بزيادة معروضات قها و…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه القابضة الغذائية بزيادة معروضات قها و… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 3 أغسطس 2024 07:11 مساءً - محمد أحمد_ قال الدكتور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من منتجات شركة قها و ادفينا في المنافذ والمعارض السلعية.

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وشدد الوزير خلال تفقده المعرض الدائم للسلع التابع لمديرية التموين بمطروح، علي ضرورة كتابة اسعار كافة السلع الغذائية والاستهلاكية على العبوات في مكان ظاهر للمواطنين.

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وأشار الوزير ، إلي إنه سيتم العمل على طرح كافة السلع الغذائية بالمجمعات بتخفيضات 20٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، إضافة الي مراجعة الأسعار في المنافذ بشكل دوري.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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