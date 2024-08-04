وزير الاستثمار لجريدة دوت الخليج: خطة متكاملة لتشجيع الاستثمار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 04:11 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجري العمل على وضع خطة متكاملة لتشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص في مصر، ومن المرتقب الكشف عنها عقب التوافق عليها.

وأضاف الخطيب في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج» أن الخطة المستهدفة ستعمل على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

أعلم التحديات التي تواجه أنشطة الاستثمار ولكن نحتاج لمزيد من الوقت لوضع خطة تحظى بتوافق جميع الوزارات

وقال: «أعلم التحديات والمعوقات التي تواجه أنشطة الاستثمار في مصر، ولكن نحتاج إلى مزيد من الوقت للانتهاء من وضع خطة متكاملة تحظى بتوافق جميع الوزارات بالدولة بهدف حشد الجهود لتنفيذها».

وأوضح أنه من الضروري حدوث توافق على بنود الخطة الجديدة من مختلف الوزارات، حتى يتم وضع خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية، وكذلك العمل على تذليل المعوقات المختلفة التي قد تواجه التنفيذ.

وشهدت الأسابيع الأخيرة، سلسلة واسعة من الاجتماعات التي عقدها وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب مع عدد من مجالس الأعمال المصرية المشتركة، وكذلك لقاءات مع عدد من الوزراء مثل التخطيط والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى جولات وزيارات متنوعة في إطار تنشيط الاستثمار والتجارة الخارجية، علاوة على لقاءات مع المسؤولين من المملكة العربية السعودية في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الدول الشقيقة.

ويعول مجتمع الأعمال بقوة على وزارة الاستثمار التي عادت في التشكيل الجديدة للحكومة بعد غياب هذه الحقيبة لسنوات، لدفع عجلة الاستثمارات الخاصة وتذليل العقبات المختلفة التي تتعلق بتشابك المجالات الاستثمارية بين عدد واسع من الوزارات والهيئات وجهات الولاية.