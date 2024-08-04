كلوروفيل تستثمر 300 مليون جنيه في تصنيع وتجميد الحاصلات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 04:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ كشف حمادة الشوري، المدير العام لشركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، اعتزام الشركة الدخول في مجال تصنيع الحاصلات الزراعية والتجميد، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون جنيه خلال 5 سنوات.

وقال الشوري في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» إن الشركة تستهدف تقديم منتجات مختلفة، وعدم المنافسة على مجالات قائمة بالفعل وناجحة، لخلق فرص تنافسية جديدة بما يسمح بتصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الأجنبية.

تترقب طرح الدولة مناطق استثمارية جديدة

وأشار الشوري، إلى أن «كلوروفيل للتنمية الزراعية» تنتظر حاليًا طرح الدولة مناطق استثمارية جديدة للتقديم عليها، لافتًا إلى أن الشركة ستعتمد على التمويل البنكي بشكل أكبر في تمويل مشروعها مع تغطية جزء ذاتيًّا.

ونوّه الشوري، إلى أن الشركة ضخت استثمارات مؤخرًا في مجال الطاقة الشمسية لتعظيم الاستفادة من ارتفاع الطلب على الطاقات المتجددة، لافتًا إلى إطلاق شركة تابعة لتصميم وتوريد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية في الأراضي الصحراوية لحل أزمة التكلفة المرتفعة جراء استخدام السولار.

وتابع: أبرمنا تعاقدات مع شركات زراعية ومستثمرين زراعيين لتركيب محطات طاقة شمسية بقيمة تراوحت بين 40 و50 مليون جنيه في عام 2023.

ونبّه إلى أن الشركة لم تصدر حاصلات زراعية إلى الدول الأوروبية خلال الموسم الماضي، مرجعًا ذلك إلى التركيز على الاستثمار محليًّا والتسويق لبعض مصانع الأسمدة الموجودة لتنشيطها وتركيب محطات الطاقة الشمسية وتقديم الدعم الفني والتوعية للمزارع ليحقق تكلفة أقل ويعظم إنتاجيته.

وأوضح الشوري، أن هناك أوقاتًا لا تحتاج فيها أوروبا للمحاصيل الزراعية المصرية، وهو ما دفع الشركة إلى بدء فتح أسواق جديدة في إفريقيا والدول العربية لاستيعاب التصدير، حتى في مجال الطاقة الشمسية.

وطالب المدير العام لشركة كلوروفيل للتنمية الزراعية، بضرورة فتح باب التسويق والتصدير للدول الإفريقية والعربية في ظل الجودة العالية للخامات التي تنتجها المصانع المصرية.