الحكومة تناقش مقترحات دعم صناعة السكر في مصر

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 أغسطس 2024 07:23 مساءً - دوت الخليج – ناقشت الحكومة آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة السكر، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها.

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع مساء اليوم، أهمية دفع ومساندة صناعة السكر في مصر؛ بما يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية.

ووجه مدبولي بضرورة التنسيق الفاعل بين الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الملف لتحقيق تلك الأهداف، والارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعزيز مختلف مدخلاتها.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع ناقش مقترحات أخرى شملت محور الري، حيث جرى تأكيد ضرورة التحول للري الحديث في زراعة قصب السكر، بما يُسهم في خفض استهلاك المياه، وتخفيض استخدام الأسمدة، وزيادة الإنتاجية من المحصول، من خلال عدة أدوات في مقدمتها الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بمزايا هذا التوجه.

وجرت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى وجود لجنة مُشتركة تضم وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على التحول لزراعة القصب بالري الحديث.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن المقترحات التي ناقشها الاجتماع لتنمية صناعة السكر، تضمنت كذلك تكليف المراكز والمعاهد البحثية التابعة لكل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء البحوث اللازمة لإنتاج مختلف التقاوي وتطوير الشتلات وتحسين جودتها، إلى جانب تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية وتوجيه موارده لخدمة مزارعي مدخلات صناعة السكر، وبخاصة قصب السكر، من خلال موارد إرشادية وتحسين طرق الزراعة والري لزيادة الإنتاجية.