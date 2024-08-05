نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد حنفي: زيادة تكاليف الإنتاج تعوق القدرة على المنافسة في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - باره عريان _ أشار محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية إلى أن قطاع الصناعات المعدنية يعاني من مشاكل مع 3 جهات، أولها وزارة المالية، وتتمثل المشكلة في استراداد ضريبة القيمة المضافة للصادرات، منوهًا إلى أن الأرصدة الخاصة بجميع الشركات المقيدة في الغرفة من هذه الضريبة ارتفعت لتتخطى مليار جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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