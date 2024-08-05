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الصين تنشر خطة من 20 تدبيرا لتحفيز الاستهلاك

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تنشر خطة من 20 تدبيرا لتحفيز الاستهلاك من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - العربية نت – نشرت الصين خطة لتحفيز استهلاك الأسر الضعيف والذي يؤثر سلبا في نمو العملاق الآسيوي، وتهدف خصوصا إلى رعاية الأطفال والمسنين وتقديم الطعام.

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وتنص الخطة على 20 تدبيرا عامًا، وتشكل خريطة طريق للوزارات والسلطات المحلية، ونشرتها الحكومة الصينية مساء السبت على موقعها الإلكتروني.

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وبعد اجتماع قمة في يوليو، تعهد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم تحفيز الاستهلاك الذي يشهد فترة ركود منذ رفع تدابير مكافحة فيروس كورونا في نهاية العام 2022 بعد فرض قيود شديدة على الأنشطة، وفق وكالة فرانس برس.

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وفي وثيقتها، تحض الحكومة خصوصا على “زيادة توفير خدمات الرعاية لكبار السن” عبر تدابير مختلفة، مما يشكل خطوة تنموية للاقتصاد الصيني مع تسارع شيخوخة السكان.

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ويدعو النص أيضًا إلى تطوير توفير الرعاية للأطفال، على خلفية تراجع ملحوظ في رغبة الشباب الصيني بالانجاب بسبب ارتفاع كلفة التعليم ونقص المساعدات الاجتماعية.

وتلحظ الخطة أيضًا خفض ضريبة الدخل لتعويض كلفة رعاية الأطفال دون سن الثالثة وكبار السن.

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كما وعدت الحكومة بضمان استفادة الشركات والأعمال الصغيرة المؤهلة في قطاع الخدمات من دعم مالي أكبر، وخصوصا من البنوك.

وفي مجال الطعام، يدعو النص إلى إقامة مزيد من المهرجانات التي تتناول موضوع الطعام أو تعزيز الترويج “للوجبات الخفيفة” المفضلة لدى الصينيين.

كما تعهدت الخطة تشجيع الشركات الأجنبية الكبرى في قطاع الطعام على فتح نقاط بيع لها في الصين.

وبالنسبة إلى السكن، دعت الوثيقة إلى تحسين جودة المعروض أو حتى تجديد أماكن إقامة غير مستخدمة في مناطق ريفية بهدف فتح مزيد من الفنادق أو بيوت الضيافة هناك.

ومن الإجراءات الأخرى الدعوة لتقديم دعم مالي لأشكال من السياحة ما زالت غير متطورة في البلاد بينها السياحة الرياضية، والرحلات البحرية، والتخييم.

وتهدف الصين إلى رفع ناتجها المحلي الإجمالي “بنحو 5%” هذا العام، علما أنه ارتفع في الربع الثاني من العام بنسبة 4,7% على أساس سنوي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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