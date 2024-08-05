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إيلون ماسك: من الحماقة عدم خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيلون ماسك: من الحماقة عدم خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:14 مساءً - العربية نت – قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الأحد إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) خفض أسعار الفائدة وإن من الحماقة عدم إقدام المجلس على هذه الخطوة حتى الآن.

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جاءت تصريحات ماسك ردا على منشور على منصة إكس بعد سلسلة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من أن المجلس ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد.

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وأبقى صناع السياسات الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.50%، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي ينعقد في 17 و18 سبتمبر، وفق .

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ويراهن متداولون على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في هذا الاجتماع.

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وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد
الأميركي في مساره المتوقع، مما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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