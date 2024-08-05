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وزير الاستثمار: كل الدعم لمجتمع الأعمال الياباني للتوسع في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: كل الدعم لمجتمع الأعمال الياباني للتوسع في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 04:15 مساءً - استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

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وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال الياباني لزيادة استثماراته في مصر ومواجهة أية تحديات قد تواجه المستثمرين اليابانيين في السوق المصري، مشيدا بالتجربة الاستثمارية اليابانية في مصر والعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط القاهرة وطوكيو.

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وأشار الخطيب إلى أن اللقاء استعرض نتائج الزيارة الترويجية التي قام بها رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لليابان والنتائج الملموسة التي حققتها الزيارة.

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كما تم استعراض موقف اللجنة المصرية اليابانية التي من المقترح انعقادها في شهر سبتمبر القادم لمناقشة موقف الاستثمارات اليابانية الحالية والمستقبلية في مصر، مؤكدا حرصه على المشاركة في اللجنة والتعرف عن كثب على موقف الشركات اليابانية وخططتها المستقبلية في السوق المصري

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ومن جانبه أعرب أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع مصر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين الياباني والمصري على حد سواء، مشيدا بالتعاون الوثيق والمثمر بين كل من السفارة اليابانية في مصر ومجتمع الأعمال الياباني والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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