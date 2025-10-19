الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 22.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم، نفذت من خلال 5173 عقدا.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3318 نقطة، بارتفاع نسبته 0.87 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.39 بالمئة، فيما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.24 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.04 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم البالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.