شلاتين تستهدف رفع إنتاجها السنوي من الذهب 21% إلى 1.15 طنا في 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:59 مساءً - العربية نت _ تعتزم شركة شلاتين للثروة المعدنية رفع إنتاجها السنوي من الذهب بنحو 21% خلال العام الجاري 2026، ارتكازًا على زيادة عمليات البحث والتنقيب بمناطق الامتياز الواقعة تحت مظلة الشركة، وفق مصدر مسؤول.

الشركة اعتمدت مُخططًا لزيادة إنتاجها من الذهب بنحو 200 كيلو جرام العام الجاري

وقال المصدر لـ “العربية Business” إن الشركة اعتمدت مُخططًا لزيادة إنتاجها من الذهب بنحو 200 كيلو جرام خلال العام الجاري، والوصول إلى مستوى 1.15 طنًا، مقابل 950 كيلو جرام خلال 2025.

لفت إلى أن الشركة تسعى للوصول بإنتاج الربع الأول من 2026 إلى نحو 330 كيلو جرام من منجم إيقات ومنظومة التعدين الأهلي، وذلك مقابل نحو 240 كيلو جرام خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

تابع أن “شلاتين للثروة المعدنية” تسلّم إنتاجها الشهري من الذهب عبر مناطق الامتياز الواقعة في الصحراء الشرقية، إلى البنك المركزي المصري المصري بحسب سعر الذهب العالمي المقوّم بالدولار.

وبدأت مصر في 2023 تشغيل الإنتاج التجريبي للذهب من موقع “إيقات” بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أونصة من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، إذ يُعد المنجم استثماراً مصرياً خالصًا في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية.

الشركة تسعى لرفع إنتاجها من الذهب بنحو 500% إلى 6 أطنان بحلول عام 2030

وبحسب المصدر تعمل شركة “شلاتين” وفق خطة تسعى من خلالها لرفع إنتاجها من الذهب بنحو 500% إلى 6 أطنان من الذهب بحلول عام 2030، عبر تطوير وتنمية عمليات إنتاج واستخراج الذهب في مناطق الامتياز الواقعة تحت مظلة الشركة وغيرها من الامتيازات المستهدفة السنوات القادمة، ما يسمح بمضاعفة العائد السنوي من أعمال البيع.

وقال إن “شلاتين” تركز على أعمال البحث واستغلال الموارد التعدينية في كافة أنحاء الجمهورية، باستثناء مناطق شبه جزيرة سيناء.

كما تمتلك الشركة الحقوق الحصرية للبحث والاستغلال التعديني في المساحة المحددة بين خطوط العرض 22 و24 درجة شمالًا، والتي تقع في الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية.

الشركة توافقت مع هيئة الثروة المعدنية على التوسع في برنامج إنشاء عدد من المجمعات للصناعات التعدينية

واستقرت الشركة بالتوافق مع هيئة الثروة المعدنية- على التوسع في برنامج إنشاء عدد من المجمعات للصناعات التعدينية، منها مجمع في أسوان يتم تنفيذه حاليًا لاستخلاص المعادن “الذهب والفضة” وتقنين أعمال التعدين العشوائي من خلال فتح قنوات شرعية لاستخلاص الثروات المعدنية بجنوب مصر.

وصدق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في 11 يناير الحالي، على قرارات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزاري بشأن تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية، والتي بلغ عددها 53 قرارًا وذلك عن الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر لعام 2025).

الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% أو 6%

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% أو 6%، ويجري العمل حاليًا على تطوير منظومة العمل التعديني ضمن المحور الخاص بمجال التعدين في استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.

وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

