وزير الاستثمار يبحث مع شركة أريستون العالمية زيادة استثماراتها في مصر

دبي - احمد فتحي في السبت 24 يناير 2026 02:03 مساءً - محمد أحمد_ التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،مع باولو ميرلوني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ” اريستون” العالمية المتخصصة في الأجهزة المنزلية، لمناقشة فرص التوسع والاستثمار في السوق المصري، إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا .

استعرض الوزير موقف شركة اريستون في مصر، حيث تعمل الشركة حاليًا في مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى إنتاج يغطي الأسواق الأوروبية.

وأكد الخطيب حرص الحكومة علي تسريع الإجراءات وتقديم الدعم والمساندة للشركات التي تستثمر في مصر وتلك التي ترغب في التوسع وزيادة إنتاجها ، بما يساهم في زيادة المكون المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للصادرات، وضمان سرعة تنفيذ المشروعات.

كما تم التأكيد على التواصل المستمر من قبل الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، بما يساهم ويدعم الشركات في التشغيل والتوسع وهو ما يساهم في تسريع وتيرة النمو والتوسع الاقتصادي.

من جانبه أكد باولو ميرلوني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة Ariston، على التزام الشركة طويل الأجل بالاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الأولى لإدخال منتجات الشركة محليًا وحرصها على تعزيز الإنتاج المحلي لخدمة الأسواق الأوروبية، معرباً عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية، وحرصه على الاستفادة من الحوافز التصديرية والاستثمارية لتوسيع خطوط الإنتاج وزيادة المكون المحلي، بما يدعم نمو الشركة ويعزز الشراكة مع السوق المصري.

