وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا تعزيز التعاون

دبي - احمد فتحي في السبت 24 يناير 2026 02:03 مساءً - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، عبد الله خليل المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى “دافوس”.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بـ عبد الله خليل المصيبيح، مؤكدة حرص حكومة جمهورية مصر العربية على دعم المؤسسات المالية العربية واستضافة اجتماعاتها، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، والدور الفاعل الذي تقوم به مصر في دعم وتنمية العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وأشارت إلى دور المصرف في تمويل المشروعات التنموية في دول القارة الأفريقية، وتدعيم الروابط الاقتصادية بين العالم العربي وقارة أفريقيا، من خلال الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية، وتشجيع رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية، فضلًا عن توفير الدعم الفني، وتنمية مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأفريقية، وتمويل التجارة العربية البينية الأفريقية.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، وتعزيز الجهود المشتركة لزيادة عمليات تمويل التجارة بين مصر والدول الأفريقية، وذلك بالمشاركة مع المؤسسات المصرفية المصرية.

كما شددت “المشاط” على أهمية استمرار القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، من خلال الإعلان عن كافة المناقصات للمشروعات التي يمولها المصرف على منصة “حافز”، التي دشنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص. وتهدف منصة “حافز” إلى تعزيز التواصل بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والوصول إلى التمويلات والدعم الفني.

وأشارت إلى الخدمات المالية وغير المالية التي تضمها منصة “حافز”، والتي تصل إلى 95 خدمة مقدمة من شركاء التنمية ويتم تحديثها باستمرار، كما تتضمن المناقصات التي يطرحها شركاء التنمية بشكل مستمر لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، وإمكانية التقدم لها، لافتة إلى الربط الدوري لمنصة “حافز” مع الخدمات المقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث يتم تحديثه بشكل دوري.

وأشادت “المشاط” برفع تصنيف المصرف من قبل S&P إلى +AA مع نظرة مستقرة، إلى جانب تأكيد تصنيف AAA بنظرة مستقرة من وكالة JCR، وتأكيد تصنيف Aa1 من وكالة Moody’s، مما يضع المصرف ضمن أعلى مؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف تصنيفًا على مستوى العالم.

