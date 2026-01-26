نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج حبيبات وأقراص الكلور من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 04:06 مساءً - عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج أقراص وحبيبات الكلور (TCCA) بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعد المشروع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج أقراص وحبيبات الكلور، بما يمثل نقلة نوعية في صناعة الكيماويات، ويسهم في توطين صناعة هامة ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل إضافة قوية لقطاع الصناعات الكيماوية، ويعزز مكانة مصر في هذه الصناعة إقليميا ودوليا، كما يسهم في زيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويُعد المشروع أحد المشروعات الاقتصادية التي تحقق أهداف التوطين الصناعي وتعظيم الموارد من العملة الأجنبية، حيث من المقرر توجيه غالبية الإنتاج للتصدير، خاصة في ظل الاعتماد على مواد خام رئيسية يتم توفيرها من منشآت قائمة داخل مصر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات (شركة المشروع)، التي تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومن القطاع الخاص شركة كادينس للطاقة، بما يعكس نموذجًا ناجحًا وفعالًا للتكامل بين الخبرات الحكومية والاستثمار الخاص.

ويبلغ حجم الاستثمارات في المشروع نحو 39 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 10 آلاف طن سنويًا من أقراص وحبيبات الكلور (TCCA)، و10 آلاف طن من حمض السيانوريك، والتي تُستخدم في تطهير حمامات السباحة، ومعالجة المياه، وأغراض التعقيم، فضلًا عن التطبيقات الصناعية في مجالات معالجة الورق والمنسوجات.

كما يسهم المشروع في إنتاج 18 ألف طن سنويًا من كبريتات الأمونيوم اللامائية، وهي سماد زراعي عالي الجودة، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز الإنتاج المحلي. وتم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع شركة كابسوم الصينية، لما تتمتع به من خبرة واسعة في تصميم وإنشاء مصانع إنتاج الحبيبات والأقراص الكيميائية، كما تم توقيع عقد التمويل مع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

حضر الاجتماع الكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي، العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والدكتور مجدي جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام وشركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج حبيبات وأقراص الكلور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.