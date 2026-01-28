نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر والإمارات تناقشان فرصًا جديدة للتعاون في البترول والغاز والتعدين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 11:56 مساءً - دوت الخليج_ بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التعدين.

جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي لشركة «بيكر هيوز» العالمية بمدينة فلورنسا الإيطالية، بحضور الدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وأشاد وزير البترول بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية الممتدة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، مؤكدًا أن عددًا من الشركات الإماراتية يستثمر في قطاع الطاقة بمصر، إلى جانب كفاءة شركات المشروعات البترولية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات.

وشهد اللقاء استعراض حزمة الإجراءات التحفيزية التي تتبناها مصر لدعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، بما يعكس قوة مناخ الاستثمار البترولي خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الإطار، وُجّهت دعوة لكبرى الشركات الإماراتية لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

كما تناول الجانبان التعاون الفني ونقل الخبرات في مجال المصادر غير التقليدية للبترول والغاز، إلى جانب بحث الاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأعمال الاستكشاف.

وشمل اللقاء استعراض الفرص الواعدة في قطاع البتروكيماويات، في ضوء ما تمتلكه مصر من مشروعات كبرى، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار والتعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وبرامج كفاءة وترشيد الطاقة.

كما بحث الجانبان تعميق التعاون في قطاع التعدين، والاستفادة من الخامات التعدينية المتنوعة في مصر، في ظل التطور الكبير والإجراءات التحفيزية التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرًا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة العمل لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة.

