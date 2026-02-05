نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصنع السويدي للنحاس بالتعاون مع الفنار السعودية يبدأ الإنتاج أواخر 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 11:56 مساءً - سمر السيد _ قال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، إن مصنع شركته للنحاس بالتعاون مع شركة الفنار بالسعودية سينتج أواخر العام الجاري 2026.

وأعلنت شركة السويدى إليكتريك، منتصف ديسمبر الماضي، افتتاح مصنعين جديدين في السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المصنعين أحدهما لإنتاج الكابلات المتخصصة والثاني لإنتاج قضبان النحاس بالشراكة مع شركة الفنار بطاقة إنتاجية تتجاوز 130 ألف طن سنويًا بالإضافة إلى إنتاج اكسسوارات الكابلات والفايبر جلاس.

وأشار المهندس أحمد السويدي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر ال20 لتجمع مصنعي الكابلات العرب، إلى أن شركته تتوسع بالسوق السعودية في صناعات الكابلات والعدادات والمحولات.

وقال إن توافر العمالة والخبرات والكفاءات تعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات ، مضيفا أنه من المهم التركيز على التعليم في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة لتوفير أكبر قدر من الكفاءات بهدف استيعاب ما تشهده قطاعات الصناعة أو السياحة أو الذكاء الاصطناعي من تطورات.

أضاف، أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل الوظائف المطلوبة، لافتا إلى أنه لذلك عند تعيين أي شخص لا بد أن يكون لديه خلفية عن الذكاء الاصطناعي أو مؤمن به.

وقال إن هذه المسألة تشبه كثيرا ظهور الكمبيوتر في التسعينات، حيث كان هناك كثيرون يتخوفون من أن يحل محل الإنسان، مضيفا أنه لذلك لا بد أن يتواكب الأشخاص مع ما يشهده العالم من تطورات .

وأكد أحمد السويدي، أن من يعيش ليس الأقوى أو الأغنى ولكن من يهيأ نفسه ليتواكب مع المستقبل.

أشار إلى أن المؤتمر ال20 لتجمع مصنعي الكابلات العرب، يستهدف تسويق مصر ،مشيرا إلى أن الوفود الذين حضروا المؤتمر أشادوا بالتطور الغير طبيعي والتقدم الذي تشهده البلاد حاليا.

