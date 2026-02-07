نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوروبا تمدد تعليق رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 7 فبراير 2026 06:00 مساءً - العربية نت_ ذكر بيان نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن التكتل أعلن تعليق فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109.8 مليار دولار) لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انحسار حدة التوتر بشأن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على جرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة.

وبدا من قبل أن الاتحاد الأوروبي على وشك تطبيق حزمة الإجراءات المضادة رداً على تهديدات من ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية تتعلق بجرينلاند على الواردات من 8 دول أوروبية، 6 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

لكن ترامب تراجع في وقت لاحق وسحب تهديداته وأعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي.

وأعد الاتحاد الأوروبي حزمة الرسوم الجمركية على واردات أمريكية تقدر قيمتها بنحو 93 مليار يورو، وتشمل مجموعة من السلع الأمريكية تتنوع بين الذرة وغسالات الأطباق والدراجات النارية، قبل إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن في نهاية يوليو.

ثم جرى تعليقها لمدة 6 أشهر تنتهي غداً السبت. وسيسري التعليق الجديد اعتباراً من غد السبت الموافق السابع من فبراير وحتى السادس من أغسطس.

وجاء في البيان المقدم من “المفوضية الأوروبية” أنها ستبقي قرار التعليق قيد المراجعة، وفقاً للتطورات اللاحقة في العلاقات التجارية مع واشنطن، مضيفة أنها ربما تتخذ المزيد من الإجراءات.

