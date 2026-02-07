نعرض لكم الان تفاصيل خبر رسوم أوروبية بنسبة 79% على أنواع من المنتجات الصينية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 7 فبراير 2026 06:00 مساءً - سي إن بي سي_ رفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية بشكل كبير على واردات الأطباق والأكواب والأوعية المصنوعة من الخزف وغيرها من أدوات المائدة والمطبخ من الصين بعد إجراء ‌مراجعة لتدابير ​مكافحة الإغراق المعمول بها ‌منذ 2013.

وذكر بيان نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 6 فبراير، إن التكتل ‌المؤلف ⁠من 27 ‌دولة سيطبق رسوما ⁠شاملة 79% على هذه المنتجات بدلاً من السابقة التي تراوحت ⁠بين 13.​1 و36.1%.

وهذه الزيادة إحدى الخطوات التي يتخذها ​الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تفاقم التوتر الذي تشهده بالفعل علاقات التكتل مع بكين. ‌ومن ‌بين 63 تحقيقاً تجارياً تجريها المفوضية الأوروبية، يتعلق 47 منها بمنتجات صينية.

وستطبق الرسوم المعدلة خلال السنوات ‌الخمس المقبلة.

