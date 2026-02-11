نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري لحكومة مدبولي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 02:03 صباحاً - وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وبدأ مجلس النواب منذ قليل، جلسته العامة، لمناقشة ملف التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك عقب دعوة رسمية وُجِّهَت إلى الأعضاء؛ لحضور جلسة طارئة خُصصت لهذا الغرض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

وشمل التعديل الوزاري تغيير عدد من الوزراء منهم الاستثمار والإنتاج الحربي والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة.

أبرز أسماء الوزراء الجدد

-د. حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

– اللواء صلاح محمد محمود سليمان وزيرا للدولة والإنتاج الحربي

– جيهان زكي لوزارة الثقافة

– د. محمد فريد لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

– ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام

– رأفت هندي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

– راندة المنشاوي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

– جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة

– الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

– حسام حسني نائبًا لوزير الصحة

– أحمد رستم لوزارة التخطيط

– خالد هاشم وزارة الصناعة

– حسن رداد وزارة العمل

– محمود حلمي الشريف وزارة العدل

– هاني عازر وزيرا لشئون المجالس النيابية

– السفير محمد أبو بكر صالح نائبا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية

– وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية

– أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق

– سمر محمود عبد الواحد نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

كما يتضمن التعديل عدم وجود منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والبشرية.

وتضمن التعديل الوزاري، استمرار الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، مع إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية.

كما حافظ الفريق مهندس كامل الوزير على حقيبة النقل، بعد اختيار وزير جديد للصناعة، والغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

كما أصبح الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج.

واستمرت الدكتورة منال عوض في منصبها كوزيرة للتنمية المحلية في التعديل الوزاري الجديد، مع تكليفها بتولي حقيبة البيئة، بعد أن كانت قائمةً بأعمالها، لتصبح وزيرة للتنمية المحلية والبيئة عقب دمج الوزارتين معًا.

