نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. السيسي يكلف الحكومة بخفض الدين عبر أفكار جديدة مدروسة بعناية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 فبراير 2026 10:59 صباحاً - يارا الجنايني_ نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، نص تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بعد تعديل تشكيلها اليوم، وتضمنت التكليفات 8 نقاط أساسية جاءت على النحو التالي:

1 – التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للسيد الدكتور / مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 2024/258، وهي:

أ- الأمن القومي والسياسة الخارجية

ب- التنمية الاقتصادية

ج- الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي

د- المجتمع وبناء الإنسان

تابعنا على | Linkedin | instagram

2- وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة

3- أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.

4 – مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

5 – ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.

6 – الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.

7- إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.

8- إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمعيًا أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسي يكلف الحكومة بخفض الدين عبر أفكار جديدة مدروسة بعناية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.