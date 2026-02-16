نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي المصري ضبط الأسعار وتداعيات خفض الفائدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 فبراير 2026 01:59 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها توفير مختلف السلع للمواطنين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الصلة بضبط الأسعار وضمان إتاحة المنتجات في الأسواق، لا سيما مع قرب شهر رمضان.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش كذلك أثر القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، والصادر يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى تأثير خفض سعر الفائدة على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، في ضوء الخفض المتوالي لمعدل العائد على الإيداع، بما يدعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي المصري ضبط الأسعار وتداعيات خفض الفائدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.