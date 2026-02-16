نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن 9 مليارات جنيه لدعم قطاع الصحة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 فبراير 2026 03:13 مساءً - دوت الخليج_ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المحور الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية يركز على دعم قطاع الصحة، من خلال تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع التدخلات الجراحية، إضافة إلى أكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل المقبل.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، إلى أن محافظة المنيا من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، إذ يقترب تعدادها من 7 ملايين نسمة.

وأكد أن الدولة قررت إدراجها فور اكتمال جاهزيتها الفنية واللوجستية، لضمان توفير التغطية الصحية المتكاملة للمواطنين في وقت قياسي.

