/652103/موعد-مباراة-كريستال-بالاس-ضد-برايتون-في-الدوري-الإنجليزي

يستضيف فريق كريستال بالاس، مساء اليوم الاثنين، نظيره برايتون فى إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج على ملعب الأول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويسعى فريق برايتون بقيادة جراهام بوتر، للفوز وتصدر الدوري الإنجليزي، بعدما فاز بأربع مباريات وخسر واحدة، ويحتل حاليا المركز السادس برصيد 12 نقطة، وإذا حقق الفوز سيصبح لديه 15 نقطة، ويتخطى المتصدر الحالي ليفربول صاحب 14 نقطة.

بينما يدخل فريق كريستال بالاس، من أجل تحقيق الفوز الثاني له بالبطولة، بعدما لعب 5 مباريات، فاز واحدة وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين، ويحتل حاليا المركز 15 برصيد 5 نقاط.

ولعب الفريقان مرتين في الموسم الماضي، وانتهى لقاء الدور الأول بالتعادل 1-1، وفاز كريستال بالاس في لقاء الدور الثاني 2-1.

وخسر كريستال بالاس آخر مباراة له بالدوري 3-0 أمام ليفربول، بينما فاز برايتون على ليستر سيتي في عقر داره 2-1.

انتهت مباراة ليفربول أمام فريق كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسحيل الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول، خلال مباراة كريستال بالاس.

وجاءت تشكيل ليفربول كالأتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، كوناتي، فان دايك، تيسميكاس

خط الوسط: هندرسون، ألكانتارا، فابينيو

خط الهجوم: ماني، جوتا، صلاح

القنوات الناقلة

شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بث مباشر وحصري beIN Sports 1 HD Premium.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ميلان

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.