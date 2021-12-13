امتحانات الفصل الدراسي الأول.. أسئلة امتحانات الترم الأول حتى مقررات شهر ديسمبر فقط

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، إن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون فى المناهج الدراسية من بداية مقررات الترم الأول حتى مناهج نهاية شهر ديسمبر الجاري، والأجزاء المتبقية من المناهج لشهر يناير لن يتم حذفها وإنما ستكون للإطلاع فقط.

وأوضحت الوزارة، أن منهج يناير سيتم دراسته بالكامل، ولكن لن يُسأل فيه الطالب خلال امتحانات منتصف العام الدراسي، كما أنه لن يتم حذفه بل سيتم استكمال منهج الفصل الدراسي الأول كاملا.

وبدأت المديريات التعليمية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تم تشكيل لجان النظام والمراقبة ووضع أسئلة الامتحانات بالنسبة للشهادة الإعدادية، إضافة إلى إتاحة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بالنسبة لطلاب الثانوى العام والشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تنطلق فى النصف الثانى من يناير المقبل، حيث يؤدى الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى الامتحانات فى الفصل الدراسى الأول.