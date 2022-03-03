الإعلاميين تنشر الفيديو المتسبب في تحويل شريف عامر للتحقيق ورد صادم من "Mbc"

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مازالت أزمة الإعلامي شريف عامر مع نقابة الإعلاميين في توهج وإثارة الجدل حيث أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة مؤخرًا بيان جديد ونشرت الفيديو المتسبب بالأزمة.

دوت الخليج يرصد فيديو أزمة شريف عامر ومبروك عطية

الفيديو المتسبب بأزمة شريف عامر

نشرت نقابة الإعلاميين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيديو التصريح الخاص بمبروك عطية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمتسبب في الأزمة.

وأصدرت النقابة بيانا تشير فيه إلى تقديم بلاغات للنائب العام وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شريف عامر ومبروك عطية وكل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدا الأخطاء الفادحة.

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بيان جديد لنقابة الإعلاميين

ودعت نقابة الإعلاميين في بيانها الأخير، الجميع لمشاهدة الفيديو، الذي يدل على فيض التجاوزات المهنية والأخلاقية بحق المجتمع والمشاهدين ، وذلك عقب بيان mbc مصر للرد على النقابة.

واستكملت النقابة في بيانها أنها ستستمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلامية التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية والتي تعتبر نفسها صاحبة رسالة.

بيان mbc مصر

ومن جانبها أصدرت قناة mbc بيان للتعقيب على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين لافتة إلى أنه منذ انطلاقها في مصر قبل عشر سنوات، تضع بين أساسيات عملها احترام الثوابت الوطنية.

كما تُعلى من شأن القيم المُجتمعية، وتعمل بصورة دائمة على ترسيخ كل الأفكار الإيجابية وتبني المُبادرات الخلاقة التي تُضيف للمجتمع المصري والعربي، وأكدت القناة الفضائية في بيانها أنها لم ولن تسعي أبدًا لتقديم أي عمل برامجي أو درامي يُسيء للمُجتمع أو لجمهورها العريض في مصر والعالم العربي.

وتابع البيان: "بشأن تفنيد ما ورد من إدعاءات في بيان نقابة الإعلاميين، على غير الحقيقة أن الإعلامي شريف عامر (استمر في ارتكاب المخالفات المهنية وإهانة الشعب المصري) وتؤكد المجموعة أن هذه الإدعاءات ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف: "والإعلامي شريف عامر يُطبق كل المعايير المهنية وفريق برنامج يحدث في مصر يضم نُخبة من أبرز الإعلاميين المصريين، ولا يقبل بأي تجاوز مهني، والإعلامي شريف عامر والبرنامج يُمثلا نموذج مهني منضبط ومحترف".

واستكمل البيان الصادر من القناة: "والبرنامج داعم في كل حلقاته لكل القضايا الوطنية وعدسات البرنامج تُلقي الضوء دوماً على الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مُختلف المجالات، وإدارة البرنامج تحترم كل المواثيق الإعلامية المحلية والعربية والدولية".

واختتمت: "ترى مجموعة mbc أن النقابة بإصدارها هذا البيان تخطت صلاحيتها المُحددة في قانون تأسيسها، وفي الوقت ذاته فأنها قد تعدت الخط الفاصل بين النقد البناء والتجاوز غير الموضوعي، وتؤكد المجموعة أنها تحتفظ بحقها القانوني في إتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون".