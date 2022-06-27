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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /707462/شمت-الهيروين-على-الهوا-وتعرضت-للقتل-على-يد-زوجها-معلومات-عن-شيماء-جمال-صاحبة-الإختفاء-الغامض

أثارت الإعلامية شيماء جمال الشهيرة بمذيعة “الهيروين” الجدل في الساعات القليلة الماضية بعدما تعرضت لإختفاء مفاجئ وغامض لمدة 3 أسابيع وبدأت الأمن في رحلة بحثه عن سر إختفائها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير معلومات عن شيماء جمال صاحبة الإختفاء الغامض

بداية شيماء جمال نحو الشهرة

بدأت شيماء جمال تسلك مسيرتها نحو الشهرة من خلال أولى برامجها “المشاغبة” التي قدمته عبر قناة LTC، وقامت به بالعديد من التصرفات الجريئة التي بدأ من خلالها معرفة الجهور بتلك الأعلامية المغمورة.

تسميتها بمذيعة الهيروين

سميت شيماء جمال بمذيعة الهيروين بعدما قامت بإثارة الجدل بواسطة تلك المادة المخدرة على الهواء أمام الجمهور، فخلال برنامجها على قناة LTC أخرجت كيسا يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء، مشيرة إلى أنها تلبي طلب متصل تحداها بشم الهيروين على الهواء، الأمر الذي اعتبرته النقابة أمرا مهينا وأصدر قرار بوقفها عن العمل لمدة 90 يوما.

وكان السبب الثاني لتسميتها بهذا الإسم كان خلال قناة الحدث، عندما قامت بتزغيط وزة حجر أبيض وخرجت بها على الهواء كاشفة بأن هذا الحجر هو مادة الهيروين، وكانت من خلالها تجري تجربة لتوضح كيف يخفي تجار المخدرات المواد المخدرة، مؤكدة أنه لا يوجد جهاز يستطيع كشف المواد المخدرة في الأوز.

اختفاء غامض لمذيعة الهيروين

اختفت المذيعة شيماء جمال بشكل مفاجئ منذ ما يقرب من 3 أسابيع، وبدأت الإجهزة الأمنية في البحث عن سر اختفائها اذ تم إبلاغ مديرية أمن الجيزة بتغيها منذ 20 يونيو الجاري.

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مقتل مذيعة الهيروين “شيماء جمال” على يد زوجها

وكشفت التحريات أنها قتلت على يد زوجها من خلال قام بضربها على رأسها بمقبض المسدس "طبنجة" ثم شوه وجهها بماء نار ثم دفنها في حديقة مزرعته بمدينة البدرشين.