انت الان تتابع خبر عاجل.. انتشار الأرز البلاستيكي في أسواق الجيزة.. الحقيقة كاملة ومواجهة نقص السلع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وكيل وزارة التموين في الجيزة طلعت حسن بالكشف عن حقيقة انتشار الأرز البلاستيكي في أسواق الجيزة، وهي من أبرز الاخبار التي انتشرت كثيراً في الساعات الأخيرة الماضية على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

احتكار السلع الغذائية بالأسواق ومواجهتها

وأعلن حسن عن التفاصيل الخاصة بخطة المديرية للتصدي إلى جشع التجار وكل من يحتكرون جميع السلع الغذائية لزيادة أسعارها، وذلك يحدث بعد ارتفاع سعر الدولار والتي تم تنفيذها مع بدء الازمة، وتتصدي التموين للازمة عن طريق الحملات الرقابية على الأسواق.

حقيقة انتشار أرز بلاستيكي في الجيزة

وأما عن حقيقة انتشار أرز بلاستيكي في أسواق الجيزة بالتزامن مع انتشار أزمة نقص الأرز، وأيضاً أعلن حسن أن كل هذه شائعات لا يوجد له أي أساس من الصحة، وأيضاً لن يتم ضبط أي حالات لها أثناء الفترة الماضية، وايضاً لا يوجد منه في مصر أبداً، وهي عبارة عن شائعات مغرضة ولا يوجد لها أي أساس من الصحة ولا دليل ومن ينشرها يريد أن يجعل المواطنين يفقد الثقة في المنتجات.