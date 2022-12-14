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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 15-12-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 07:27 صباحاً - توقعات حظك اليوم برج الحمل الخميس 15-12-2022

مهنياً: يوم جيد جدا فلن تظل وحيداً ولن تتعثّر خطواتك، بل المطلوب منك تكرار المحاولات والتقدّم حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.

عاطفياً: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه.

صحياً: استفد من الطقس وانطلق في نزهة في أحضان الطبيعة.

توقعات حظك اليوم برج الثور الخميس 15-12-2022

مهنياً: قد تعاني شعوراً بالإحباط والملل وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على اجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في هذه الفترة.

عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك.

صحياً: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.

توقعات حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 15-12-2022

مهنياً: مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة.

برج الجوزاء عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك.

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

توقعات حظك اليوم برج السرطان الخميس 15-12-2022

مهنياً: النقاشات غير المجدية لن تكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق.

عاطفياً: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.

صحياً: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً بسبب آلام ظهرك ورقبتك.

توقعات حظك اليوم برج الاسد الخميس 15-12-2022

مهنياً: قد تحصل على ارباح غير متوّقعة، وتتلقى دعوة لمناقشة مشروع معيّن وتكتشف العديد من القواسم المشتركة مع أحد الاشخاص.

عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم.

صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً.

توقعات حظك اليوم برج العذراء الخميس 15-12-2022

مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.

صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.

توقعات حظك اليوم برج الميزان الخميس 15-12-2022

مهنياً: نظّم اعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تتكل على الحظ، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير.

عاطفياً: تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

صحياً: حذار انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها.

توقعات حظك اليوم برج العقرب الخميس 15-12-2022

مهنياً: يحمل القمر المتنقل في برج الحمل آمالاً جديدة وانفراجات في بعض المجالات تمتد آثاره الأيجابية لتطال محيطك المهني.

عاطفياً: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على كل الصعيد العاطفي وتبدو متحمساً وتصبح شغوفاً وكثير الرغبات.

صحياً: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر.

توقعات حظك اليوم برج القوس الخميس 15-12-2022

مهنياً: تكون مفاعيل المثلث الفلكي الناري هذا اليوم إيجابية جداً ويساهم عامل طارئ في حل بعض العراقيل الصغيرة.

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما سيقدّمه من اقتراحات، فكن حذراً.

صحياً: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك.

توقعات حظك اليوم برج الجدي الخميس 15-12-2022

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء والابتسامة وبيشر بعلاقات حلوة اجتماعية ومهنية وغيرها.

عاطفياً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك.

صحياً: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين.

توقعات حظك اليوم برج الدلو الخميس 15-12-2022

مهنياً: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحاً باهراً.

عاطفياً: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.

صحياً: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.

توقعات حظك اليوم برج الحوت الخميس 15-12-2022

مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وبعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.

عاطفياً: تُبدي اهتماماً كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الامور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.

صحياً: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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