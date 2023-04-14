محافظ شمال سيناء يتفقد مضمار نادي الهجن استعدادا لمهرجان العيد القومي بمدينة العريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أبريل 2023 09:30 مساءً - تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، مضمار نادى الهجن «بالكيلو 17 غرب مدينة العريش»، وذلك لمتابعة الإستعدادت لإقامة مهرجان الهجن عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على إقامة مهرجان للهجن اعتبارا من السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري ولمدة يومين، بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومي، مشددًا على تضافر جهود جميع الجهات لنجاح المهرجان، ومشيدا بالجهود المبذولة من مختلف الجهات استعدادا للمهرجان.

وأضاف المحافظ، أن السباق يأتي ضمن احتفال المحافظة بالعيد القومي، حيث سيقام بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق، موضحا أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

أعلن محافظ شمال سيناء عن تخصيص عدد من الاتوبيسات من المحافظة بالمجان، لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش الي مضمار نادي الهجن.

وشدد المحافظ، على توفير نقطة طبية مزودة بطبيب وطاقم تمريض، وتواجد سيارة اسعاف بصفة دائمة، بجانب تطبيق الإجراءات البيطرية لمنع انتقال عدوى الحيوانات إلى محافظة شمال سيناء، ومسح بيطري للجمال المشاركة في السباق التنشيطي.

وأشار سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، إلى جاهزية المضمار لإقامة السباق في موعده المحدد، لافتا الي أن سباق الهجن سيعمل على الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الاقتصادي للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصري للهجن مؤكدًا على أن المهرجان يتضمن عدة أشواط علي مدار يومين، بجانب عقد مسابقة «مزايين الهجن»، وتعني اختيار أجمل الهجن ضمن فعاليات المهرجان.

رافق المحافظ خلال الزيارة : اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، سلامه عيد، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، وعدد من القيادات التنفيذية.