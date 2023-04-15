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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 16-4-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 16-4-2023

مهنياً: تظهر عن مواهب كثيرة وقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الاداري والتنظيمي وتطمح الى المزيد من العطاء والمثابرة.

عاطفياً: تلاقي تفهماً كاملاً من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور وتهدأ المشاكل وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية بينكما.

صحياً: تجنّب الإرهاق قدر المستطاع وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط النفسية.

حظك اليوم برج الثور الاحد 16-4-2023

مهنياً: يفسح لك هذا اليوم في المجال لحلّ الأمور، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.

عاطفياً: إذا غضضت الطرف عن بعض الأمور، لمجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ وتعبيد الطريق مجدداً أمام عودة العلاقة إلى سابق عهدها.

صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 16-4-2023

مهنياً: كُن حذراً، يتطلب الوضع منك التروّي وعدم رمي مكتسباتك في القاع وإضاعة ما بنيته على مدى سنوات في لحظات.

عاطفياً: تختفي جميع الضغوط وتزول المشاكل، ويبدو هذا اليوم مشجّعاً ويحمل تغييراً جميلاً في العلاقة بينك وبين الشريك.

صحياً: تهتم بشؤون صحية وعائلية، ربما تقضي الوقت تخطّط وتغير في البرامج وتعالج بعض التفاصيل.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 16-4-2023

مهنياً: تباشر فترة جيدة على صعيد الاتصالات وتوقيع العقود وإبرام الاتفاقيات، بعدما أعطاك أصحاب العمل صلاحية القيام بما يلزم لتطوير القطاع الذي تعمل فيه.

عاطفياً: تجد الارتياح والطمأنينة في أحضان الحبيب. أما إذا كنت عازباً فانتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة إلى حياتك.

صحياً: تجنّب أيّ تحرك هذا اليوم، فهو سلبيّ ويحمل فشلاً قد ينعكس على وضعك الصحي، فانتبه جيداً.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 16-4-2023

مهنياً: يسهّل هذا اليوم أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، ولا سيما أنك تبدو متحمّساً جدّاً وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي.

عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة والتفكير في المستقبل.

صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 16-4-2023

مهنياً: يكشف هذا اليوم مجالات جديدة ويتيح لك المجال للخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك في محيطك ويلمع نجمك بين الزملاء.

عاطفياً: تعمد إلى تحسين شكلك الخارجي، فتلفت الأنظار وتأسر القلوب، ويقع في شباكك شخص لم تكن تتوقع يوماً أنه قد يكون شريك المستقبل.

صحياً: إنه يوم جميل يحمل أخباراً جيّدة وطاقة ممتازة تساعد على تحسين وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 16-4-2023

مهنياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في عملك، وحاول النهوض مجدداً، الأسلحة اللازمة بين يديك، والحلول غير معدومة.

عاطفياً: منح الشريك المزيد من الوقت يساعد على التفكير جدياً في حل العقد، وتجدان مخرجاً لكلّ مأزق وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.

صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 16-4-2023

مهنياً: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه.

عاطفياً: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما وبناء كل شيء مجدداً.

صحياً: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط من الراحة.

حظك اليوم برج القوس الاحد 16-4-2023

مهنياً: رغبتك في التقدّم قد تصطدم ببعض العراقيل، لكنّ تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني وتستعيد مركزك الذي فقدته بعض الوقت.

عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه والوقوف إلى جانبه وتفهم ما يعانيه أو يقلقه.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أنّ ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 16-4-2023

مهنياً: العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية قد تملي عليك القيام باحتياطات ضرورية لتحصين الموقع.

عاطفياً: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكن لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال، بل تقدم خطوة خطوة لتعرف إلى ما ستؤول إليه النتائج.

صحياً: كثرة الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 16-4-2023

مهنياً: طاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد.

عاطفياً: غضّ الطرف عن سلبيات الحبيب، أما إذا كنت عازباً فهذا يوم مناسب للتعرّف إلى أشخاص جدد.

صحياً: حاول قدر الإمكان توفير جهودك لأمور تستحق الالتفات إليها وتفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 16-4-2023

مهنياً: صفحة من المواجهات المهنية، والوضع المضطرب المحيط بك في عملك يحتم عليك عدم التسرّع الذي يودي بك إلى اتخاذ مواقف بعيدة عن قناعاتك.

عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال الذي يعقد العلاقة.

صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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