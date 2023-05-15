«الرقابة الصحية»: 60% من معايير جودة الرعاية تتوقف على جهود التمريض

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن 60 % من معايير جودة الرعاية الصحية التى وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) مبنية على ما يقوم به قطاع التمريض من مهام ومسؤوليات مما يعكس بوضوح أن جودة مخرجات الخدمة الصحية ترتبط بشكل أساسى بالدور الذى تقوم به فرق التمريض جنبا إلى جنب مع الأطقم الطبية، لافتًا إلى أن التمريض يحظى بدعم واهتمام كافة القيادات بالدولة.





جاء ذلك خلال كلمته اليوم، باحتفالية النقابة العامة للتمريض المصرى برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، باليوم العالمى للتمريض، والذى يحتفل به العالم فى الثانى عشر من شهر مايو كل عام والذى يحمل هذا العام شعار: "تمريضنا.. مستقبلنا".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الاستثمار فى الكوادر التمريضية وتدريبهم وبناء قدراتهم لتوفير أطقم تمريضية على أعلى مستوى، والمساهمة فى نشر ثقافة الجودة والسلامة داخل المنشآت الصحية وضمان استدامة تحسين المنظومة الصحية.

فى هذا الاطار، ثمن الدكتور أحمد طه، الدور الداعم للدكتور خالد عبد الغفار، وقيادات وزارة الصحة والسكان، لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتأهيل أطقم التمريض وفقا لمعايير الجودة فى مختلف المحافظات والمنشآت الصحية حتى التى لا تشملها منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالأطقم الطبية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، واشادته الدائمة بدور التمريض المصرى خاصة الذى ظل القلب النابض للجيش الأبيض واثبت قوة النظام الصحى المصرى اثناء جائحة كورونا.

وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن معايير جودة GAHAR الحاصلة على الاعتماد الدولى من "اسكوا" تهتم كذلك بتوفير بيئة عمل آمنة لأطقم التمريض، مؤكدا حرص الهيئة على تصميم برامج تأهيل متخصصة لدعم التمريض فى مختلف أنواع المنشآت الصحية.

ووجه تحية تقدير وإعزاز لكل أطقم التمريض فى مصر، مؤكدا أن مهنة التمريض من أنبل المهن الإنسانية التى تُلزِم أعضاءها بأقصى درجات الدقة والانضباط فى تنفيذ كل يقومون به من أعمال، وهى مهنة العطاء المتواصل الذى لا يحتمل الضجر أو الملل، وأنه لا يدرك دور التمريض بأبعاده الحقيقية إلا من مر بتجربة المرض، وتابع عن كثب ما يقوم به أعضاء هذه المهنة من جهود مضنية حتى يخففون من آلام مرضاهم.