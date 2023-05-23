خطة الإسعاف لتأمين اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية إلى مدينة شرم الشيخ لقيادة جهود هيئة الإسعاف المصرية بقوة بشرية تناهز المائة وخمسون من أفراد المنظومة الإسعافية، لتأمين فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية والتى تشهد مدينة شرم الشيخ فعاليتها فى الفترة من 22 الى 26 مايو الجارى، بحضور يقارب أربعة آلاف مشارك من إحدى وثمانين دولة.





وتضمنت خطة هيئة الإسعاف المصرية تأمين كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة شرم الشيخ على مدار 24 ساعة متواصلة، بداية من قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ التى تشهد جلسات الاجتماعات بعدد 2 عيادة مجهزة طبيا بشكل كامل، كما تم الدفع بعدد 2 جولف كار مجهزة لإجلاء أى حالات مرضية بين الضيوف إلى نقاط الإخلاء الطبى.

كما تم تأمين محيط قاعة المؤتمرات بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة ومؤهلة للعمل كوحدة رعاية مركزة، كما دفعت الهيئة بعدد 5 فرق إنقاذ إسعافية مترجلة "rescue team" تعمل بين أروقة وقاعات المؤتمر، كما تضمنت الخطة الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف لتأمين مطار شرم الشيخ الدولى.

وقد تضمن تأمين المطار توفير سيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها المقدرة على احتواء الحالات المرضية شديدة العدوى وعزلها بشكل كامل، كما اتسعت خطة التأمين لتشمل فنادق إقامة الوفود بعدد 9 سيارات إسعاف، كما راعت الخطة تأمين بعض الوجهات السياحية الهامة بالمدينة حيث تم الدفع بعدد 3 سيارات لتأمين خليج نعمة، سوهو سكوير ومنطقة السوق القديم، وكذلك تم نشر عدد 10 سيارات إسعاف لتأمين الطرق الرئيسية بالمدينة، وقد تضمنت الخطة إمكانية زيادة الدعم الإسعافى لمدينة شرم الشيخ بعدد 55 سيارة إسعاف دفعة واحدة فى حالة الاحتياج.

وفى ذات السياق ترأس الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية غرفة الأزمات المنعقدة بمدينة شرم الشيخ لإدارة جهود الهيئة فى تأمين فعاليات اجتماعات البنك الإفريقى للتنمية، والتى تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة لرصد وتتبع أى حالات طبية طارئة قد تستجد بين رواد وضيوف الاجتماعات، والتى تعمل بتنسيق كامل مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية.