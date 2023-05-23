مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من إيطاليا

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران العارض"شارتر" القادمة من إيطاليا إلى المحافظة، وذلك مع بدء تدفق السياحة الأجنبية على المحافظة للموسم السياحي الجديد.





وأوضح محافظ مطروح خالد شعيب، في بيان صحفى، أنه تم استقبال أولى طائرات الشارتر برش المياه كتقليد استقبال أولى الرحلات، والترحيب بالسائحين مع تقديم الورود من خلال مطار مرسى مطروح الدولي، وإهدائهم المطبوعات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة الأثرية والسياحية، وكذلك الهدايا التذكارية عن طريق هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة.

وقامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغاني الفلكلورية واستعراض التنورة ترحيبا بزوار المحافظة، وكذلك التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق، ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل ثاني رحلات طيران الشارتر خلال اليوم الثلاثاء وذلك عقب استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية، على أن تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف، مشيرا إلى أهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظة ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.