نتيجة امتحانات صفوف النقل بالجيزة 2023 (المواعيد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - نتيجة امتحانات صفوف النقل بالجيزة 2023

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه سيتم إعلان نتائج صفوف النقل فى مدارس المحافظة كافة، وتقسيمها على أيام على أن تعلن فى أماكن واضحة داخل المدارس؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات.

ولفتت إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى غدا السبت فى جميع المدارس.. ونتيجة الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الأحد 28 مايو.. ونتيجة الصف السادس الابتدائى يوم الإثنين 29 مايو.