الأهلي يراقب الكونغولى فيستون كالالا فى نهائي الكونفدرالية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 مايو 2023 11:28 صباحاً - يراقب مسئولو النادي الأهلي أداء الكونغولي فيستون كالالا مايلي، مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، فى نهائي الكونفيدرالية، بعدما تلقوا عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد المهاجم الكونغولي أحد أفضل لاعبى فريقه وسجل أهدافا مؤثرة سواء فى دوري الأبطال أو بعد انتقال الفريق التنزانى للعب فى الكونفيدرالية.

ويبحث الأهلي عن ضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه، وهناك ترشيحات من وكلاء لاعبين بضم أكثر من لاعب أجنبي، منهم هداف يانج أفريكانز فيستون كالالا مايلي.

ويلعب يانج أفريكانز مع اتحاد العاصمة الجزائري فى الرابعةعصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى "ذهاب" نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2022-2023، على الملعب الوطني مكابا.

ويبلغ فيستون كالالا مايلي 28 عاما، وسجل هذا الموسم 31 هدفًا في كل المسابقات التي شارك فيها، وترغب عدة أندية في ضم اللاعب الكونغولي منها الهلال والمريخ السودانيين والرجاء البيضاوي المغربي، بجانب فريق من الدوري التركي.