محافظ الدقهلية: 114.6 مليون جنيه إجمالى قروض تشغيل شباب الخريجين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن إجمالى ما تم صرفه من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين خلال الفترة الماضية وحتى الآن بلغ 114.6 مليون جنيه، استفاد منها 13006 شباب وفتيات "6192 شابًا و6814 فتاة" على مستوى المحافظة، موجهًا بتعظيم الاستفادة من هذه القروض بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.





وذكرت المحافظة - فى بيان صادر اليوم الإثنين - أن ذلك جاء خلال ترؤس المحافظ لاجتماع مجلس إدارة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وأيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ووفاء عثمان مدير عام الجهاز، ومسئولى قطاعات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومديرى الشئون المالية والإدارية والحسابات والشئون القانونية والتفتيش والمتابعة وبناء وتنمية القرية، وبرنامج مشروعك، وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الجهاز خلال الفترة الماضية. وقال المحافظ - خلال الاجتماع - إن تعظيم الاستفادة من قروض مشروعات شباب الخريجين لن يحدث إلا بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية، وفى مقدمتها الوحدات المحلية مع إدارة الجهاز بديوان عام المحافظة ومع جميع الجهات المانحة لقروض إقامة المشروعات بنطاق المحافظة؛ ومنها جهاز مشروعك وجهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية والصندوق الاجتماعى والأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعى. وكلّف المحافظ مديرة عام الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الحاصلة على القروض ومدى جديتها وضرورة انتظام أصحابها فى السداد حرصًا على توفير التمويل لمشروعات أخرى، بجانب التنسيق بين كافة الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة فيما بينها للاستفادة منها فى عمليات منح القروض للمتقدمين عليها، فضلاً عن نشر الوعى بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كافة الوسائل بما يساهم فى الإقبال على القروض.

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