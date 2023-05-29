التعليم تشرح تعليمات الإجابة على امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الفيديو التوضيحى الخاص بالتعليمات الإرشادات المهمة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على موقعها الرسمى بالإنترنت.





ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات مهمة للطلاب لطريقة الإجابة عن أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية. كما يتضمن الفيديو شرحا تفصيليا عن الإرشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس. وفيما يلى رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة: https://content.moe.gov.eg/bablsheet يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

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