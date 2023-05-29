محافظ قنا: لا ندخر جهدا لتذليل المعوقات المعرقلة للعمل بالمشروعات المختلفة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أى معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال توفير عدد كبير من قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وجارى توفير قطع الأراضى المتبقية، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها البشرية، والتى نالت العديد من الإرشادات الدولية، نظرًا لحجمها وتأثيرها فى تحقيق استراتيجية 2030.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم الإثنين، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى من المقرر تنفيذها فى مركزى قنا ونجع حمادى، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، ومحمد موسى عمران نائب المشرف على تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، ورجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ورؤساء مراكز ومدن قنا، ونجع حمادى ودشنا وقوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضى والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحى والتصميمات، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية، طبقًا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات، وسيتم العمل بشكل مباشر على عدة محاور هم: الصحة والتعليم وسكن كريم والزراعة ومجمعات خدمية والرى والشباب والرياضة، والبنية التحتية التى تشمل مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز.

ومن ناحية أخرى، عقد محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة وضع حلول لمشكلة الصرف الصناعى لمصانع تكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص ومصنع الورق، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع، منافشة الإجراءات التى تتبع لمنع وصول الصرف الصناعى الخاص بمصانع السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص إلى المجرى المائى لنهر النيل، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعمل المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى لهذه المصانع بشبكات الصرف الصحى الرئيسية التابعة للشركة، بالإضافة إلى تطوير محطات معالجة الصرف الصناعى بمصانع السكر والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

كما ناقش الداودى، سرعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح مصنع الورق بنظام البيع أو حق الانتفاع لإقامة محطة معالجة صرف صناعى بنظام برك الأكسدة على مساحة 137 فدانًا، وغابة شجرية على مساحة 957 فدانًا بالظهير الصحراوى لقرية العليقات، لاستغلالها فى تصريف مياه محطة الصرف، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة، والحفاظ على مياه النيل من التلوث، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تسعى دائمًا لحماية نهر النيل من أى تلوث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو منع الصرف الصناعى على طول مجرى نهر النيل.

شارك فى الاجتماع محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، ومحمد نصر مدير عام البيئة،كمال الجمل مدير مديرية الرى، وراجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، ورجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والحسين أحمد على مدير عام شئون البيئة، ومديرى العموم لمصانع تكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص ومصنع الورق، ورؤساء مراكز ومدن نجع حمادى ودشنا وقوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.