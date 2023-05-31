الطيران المدنى تنظم زيارة ميدانية للمحررين إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الزيارات الميدانية التى تجريها وزارة الطيران المدنى للتعرف على الأنشطة والتطورات الجديدة فى مختلف مواقع العمل بالشركات والهيئات التابعة لها.

وكان فى استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والطيار معتز فتح الله نائب رئيس الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية بمحررى شؤون الطيران.

وأشار إلى الدور الفعال لهذا الصرح التدريبى الكبير فى دعم صناعة النقل الجوى محليًا ودوليًا ورفع كفاءة العاملين والمتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصى بها إقليميًا ودوليًا، موضحًا أنه فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران نحو الاهتمام بمجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل لتأهليهم وتدربيهم على أحدث البرامج والمناهج النظرية والعملية والتى تسهم فى تقديم أعلى جودة من الخدمات للنهوض والارتقاء بسوق العمل لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصرى وهو ما تحرص عليه الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة المهندس يحى زكريا بعقد مزيد من الدورات التدريبية لمواكبة التطور الهائل والسريع فى مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى وكذا فتح أفاق جديدة للتعاون مع مختلف الأكاديميات والمؤسسات فى كافة أنحاء العالم بهدف الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال التدريب والتوسع فى أسطول الشركة الجوى لتلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فى ضوء الطلب الحالى والمستقبلى.

وشملت الزيارة تفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباص A320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك التعرف على إمكانيات أجهزة الإخلاء فى حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين فى مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن، هذا بالإضافة إلى كافة البرامج المتنوعة التى تقدمها الأكاديمية داخل فصولها التدريبية المتطورة.

هذا وقد نجحت الأكاديمية فى الحصول على العديد من الاعتمادات والشهادات الدولية مثل شهادات تدريب مهندسى صيانة الطائرات EASA 147 صادرة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأيضا شهادات تدريب الطيارين JAR TRTO “ Type rating Training Organization وكذلك شهادات عامة للسلامة والصحة المهنية وجودة الأداء تتمثل فى شهادات ( ISO9001:2015 - ISO14001:2015 - - ISO 45001:2018 ) هذا وقد تسعى شركة مصر للطيران فى ضوء رؤية طموحة فى الاهتمام بمجال التدريب وتطوير الأكاديمية والنهوض بإمكانياتها بما يجعلها صرحاً عالمياً للتدريب فى مصاف الأكاديميات حول العالم.

كما أن للأكاديمية دور كبير فى تأهيل وتدريب العاملين فى مجال نقل وشحن البضائع الخطرة والمعتمدة من الأياتا وفقًا للوائح والتصنيفات الدولية؛ وكذلك البرامج التدريبية الخاصة بآلية التسويق وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والمهارات الأساسية للتعامل مع الركاب والمعتمدة من الأيوزا والأيازا وتأهيل العاملين فى مجال القيادة الفعالة وبرامج السلامة والأمن المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى إيكاو وكذلك تسهيل إجراءات الركاب والمسافرين وتفادى أى صعوبات قد تواجههم خلال تجربة سفرهم ووصولهم للوصول لأعلى جودة من الخدمة المقدمة للعملاء؛فضلا عن دور الأكاديمية فى برامج المسئولية المجتمعية من خلال تنظيم زيارات ميدانية لجميع الطلاب فى مختلف التخصصات من جميع الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية.

حيث تم تقديم عرض توضيحى من المهندس وائل فرج مدير إدارة الموقع الإلكترونى بالأكاديمية والذى قدم شرحاً تفصيليا عن أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التى تقدمها للعاملين بقطاع الطيران فى مختلف التخصصات وكذلك للمتدربين والدارسين من مختلف الشركات والهيئات فى مصر والدول الإفريقية والعربية على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى (السميليتور ) المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية.

وكذلك إبراز البرامج التدريبية المتنوعة والمتطورة والتى تسهم فى فتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات وكذلك الشهادات والاعتمادات الدولية التى تمنحها الأكاديمية للمتدربين والدارسين من مختلف دول العالم، هذا تناول العرض أيضًا أخر التطورات والإنجازات التى تمت والأقسام المستحدثة الخاصة بمجال تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

وكذلك تقديم عرض تقديمى من الأستاذة نهى إبراهيم مدير إدارة التدريب الأساسى بالادارة العامة لتدريب الموارد البشرية بالأكاديمية لمراحل إعداد برنامج تدريبى عن خدمة العملاء وإعداد الصفوف الأمامية من العاملين فى مجال الطيران المدنى، بالإضافة إلى عرض فيديو يوضح الدورات التدريبية المتخصصة التى يتم عقدها بالأكاديمية للمناهج النظرية والعملية داخل الفصول الدراسية وعلى أحدث الأجهزة والنظم التكنولوجية المتطورة.

هذا وقد قامت الأكاديمية بتدريب العديد من العاملين بشركات طيران من جميع دول العالم ومنها خطوط الطيران السعودية، الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران العراقية، الخطوط الجوية اليمنية، الخطوط الجوية الليبية، الخطوط الجوية السودانية والخطوط الجوية التنزانية، بالإضافة إلى عملاء الأكاديمية من هيئات ومؤسسات أخرى فى مجالات صناعة الطيران سواء داخل مصر أو خارجها.

جدير بالذكر، أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعد من أكبر وأعرق أكاديميات التدريب فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث بدأ العمل فى أوائل السبعينات بتلبية الاحتياجات التدريبية للشركة القابضة لمصر للطيران حيث اتجهت لتقديم خدماتها للعديد من المؤسسات والهيئات وكذلك الأفراد بالسوق المحلى ونظراً لنجاحاتها المتلاحقة وحصولها على العديد من الشهادات الدولية فقد استطاعت خلال فترة وجيزة المنافسة بقوة فى الأسواق الدولية.