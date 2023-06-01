تصل إلى 40 درجة مئوية.. حالة الطقس غدا الخميس فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها المنشور على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنَّ تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى "خماسينى" يومى الخميس والجمعة "1-2 يونيو 2023"، يُصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

كما توقعت، أنَّ تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

ووجَّهت بعض النصائح التى يفضل اتباعها، كالآتى:

- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخصوصًا فى ساعات الذروة من 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.

- الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.