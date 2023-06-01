255 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - ووصل عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، 255 طالبا وطالبة حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية المقدرة بـ280 درجة. واعتمد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسى 2022/2023 " الدور الأول " وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 85.17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة. وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 91.67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100 %.

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