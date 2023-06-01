تصل لـ 40 درجة على القاهرة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن الموجة الحارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "للمرة الأولى فى ربيع 2023 من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية".
وأضافت: "من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى خماسينى يومى الخميس والجمعة الموافقين 1، و2 يونيو الجارى، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء .
ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.
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