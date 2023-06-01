حياة كريمة.. تفاصيل مبادرة جديدة لـ مراجعة مواد الثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظمت مبادرة حياة كريمة مبادرة بعنوان "تقدر فى 10 أيام" والتى تستهدف طلاب الثانوية العامة بتوفير أكثر من 109 أماكن بتقديم مراجعة لهم ليستقبل مقر الإسكندرية فى أول يوم الطلاب مع مراجعة اللغة الإنجليزية.





وفى هذا الإطار قالت، علا سليمان مدير إدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إن هذه المبادرة مبادرة رائعة للغاية ويكفى أن هؤلاء الطلاب يتعلمون مجانا، كما أن هناك تجاوبا مع أفضل معلمى الإسكندرية. ومن جانبها، قالت سها جاب الله، منسقة بمبادرة حياة كريمة بالإسكندرية، هذه المبادرة قوية وسوف توف المراجعات لطلاب الثانوية العامة لمدة 10 ايام وبها نخبة كبيرة من أفضل الأساتذة المتخصصين.

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