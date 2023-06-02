جدة - نرمين السيد - وذكرت دار الإفتاء المصرية، دعاء الرياح، عبر صفحتها حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "كَانَ النَّبِى، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ : "اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ" رواه مسلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد ذكرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء. وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. دعاء الرياح ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعاء الرياح فى السنة النبوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.