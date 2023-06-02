انت الان تتابع خبر بالليل يا ست هانم ..قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة القاهرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة القاهرة، عن قطع المياه اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023 عن (المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرجوأكدت مياه القاهرة أن قطع المياه لمدة8 ساعات متواصلة من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 3-6-2023 بسبب أعمال صيانة بخط مياه قطر 360مم بولي ايثيلين ميت فارس – عرب زيدان.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.