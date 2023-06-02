صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التى تحققت فى هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها بما يدعم خطة التنمية الشاملة فى جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.





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