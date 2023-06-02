الداخلية تطالب بوضع الكود التعريفى للحجاج على جواز السفر

جدة - نرمين السيد - أهابت الوزارة بكل الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج بالالتزام بوجود الكود التعريفى الخاص بالحجاج الذى تصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجاناً لكل حاج وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج.





وأوضحت أن ذلك وفقاً للقانون رقم (84) لسنة 2022م، بالإضافة لإرسال الكود المُشار إليه للشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج، كما يتم إرساله إلكترونياً للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالوزارة حتى تتأكد من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج عند السفر.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وشددت الوزارة على أهمية الإطلاع على تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد.

يذكر أن الكود التعريفى هو رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج ويصدر مجاناً، ويُعد وجود الكود التعريفى وثيقة ضمان لكل حاج بصحة وقانونية كافة الإجراءات المتبعة وتسجيل وتوثيق كافة الخدمات المقدمة للحجاج من الجهات المنظمة.

كما أن عدم وجوده يؤدى إلى تأخير سفر الحاج حتى يتم إستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المُشار إليه.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية فى حالة عدم صحة الكود التعريفى أو الحصول عليه من خارج البوابة المصرية الموحدة للحج.