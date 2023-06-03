ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد خلال آخر أسبوعين 24 جلسة حضرها ألفا مشارك

جدة - نرمين السيد - ءوأضاف رشوان، مساء يوم الجمعة، أن عدد المتحدثين فى الـ 24 جلسة كان 800 متحدث، وأنه تمت تغطيتها إعلاميا بواسطة 400 صحفى وإعلامي، وناقشت 14 قضية، موضحا أنه تم عقد جلسة خاصة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه تمت فى هذه الجلسة الطارئة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وتم عقد جلستين مطولتين، يوم الأربعاء، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض.

وأكد أن الرؤى والمقترحات النهائية ستتم صياغتها بواسطة مقررى لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، حيث يتم رفعها بعد ذلك للرئيس عبدالفتاح السيسي; لعرض المقترحات أمامه سواء التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشيء آخر أو الإضافة.

وأكد أن الحوار الوطنى ليست جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يناقش الأفكار والمقترحات، ومشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب أول مشروع قانون يرد للحوار الوطنى من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وقال إن الحوار الوطنى يستأنف أعماله، غدا الأحد الموافق 4 يونيو، وكالمعتاد سيناقش فى هذا اليوم المحور السياسي، ويوم الثلاثاء محور الاقتصادي، والخميس المحور المجتمعي.

وأوضح أن المحور السياسى سيناقش 3 قضايا فى لجنتين، وهناك لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ستناقش فى جلستين عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، لافتا إلى أن مناقشة عدد الأعضاء مرتبط بالنظام الانتخابي، ولكى يكتمل الحديث عن النظام الانتخابى كان لابد من الحديث عن عدد أعضاء المجلسين.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا مناقشة قانون حرية تداول المعلومات وهذا القانون منصوص عليه فى دستور البلاد 2014، وأنه لابد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، وبالتالى حرية تداول المعلومات هى بداية الحكم ومن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، لافتا إلى أنه الواجب على المصدر الحكومى أو الرسمى إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول لها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأى للمواطن فى كل ما يخصه.

وأوضح أنه سيتم مناقشة أيضا قانون الجمعيات الأهلية، حيث إن عدد الجمعيات فى مصر حوالى 50 ألفا، ولديها قانون ينظمها، وله لائحة تنفيذية ويريد البعض أن يعيد النظر فى بعض مواده أو لائحته لكى تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل ينعكس على المواطن.

وبشأن المحور الاقتصادي.. قال ضياء رشوان إنه سيتم مناقشته يوم الثلاثاء، ويشمل على موضوعين مهمين كل موضوع فى جلستين أولهما، أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، وستتم أيضا مناقشات فى لجنة الزراعة والأمن الغذائي، حيث سيتم التحدث عن كل ما يتعلق بالعملية الزراعية.

وبشأن المحور المجتمعي.. قال إن هناك لجنتين كبار هما الصحة والشباب، وسيتم مناقشة فى لجنة الصحة منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام الصحى الحكومى المتواجد حاليا، موضحا أن لجنة الشباب بالحوار الوطني، ستكون بها قضيتان رئيسيتان، أهمهما الدعم والتمكين السياسى للشباب عبر تشريعات قانونية، والقضية الثانية ريادة الأعمال، لدفع الشباب نحو القيام بمشروعات اقتصادية، وستكون هناك قضية أشمل لأبنائنا من ذوى الهمم.

وقال ضياء رشوان لان الحوار الوطنى يسير كما مفترض أن يسير وبإيقاع اهتمامات المواطنين، مؤكدا أن الحوار الوطنى محاولة للتعبير عن المواطنين، لكنه لا يمتلك قرارا ولكن ينقل كافة الأصوات.

وأضاف أن كل المشاركين فى الحوار الوطنى ممثلون عن الشعب المصري، مؤكدا أن الاختلاف بين الأفكار والرؤى لا يفسد للوطن قضية، فالاختلاف فى صالح الدولة.

وأشار ضياء رشوان إلى أن الحوار الوطنى مهمته تنظيم الاختلافات، ومستمر فى طريقه بمشاركة كافة الأفكار والآراء.

وقال إن نجاح الحوار الوطنى هو الهزيمة الحقيقية بالنسبة للجماعات الإرهابية، ووجود مشاركين من جميع أطياف الشعب المصري، ماعدا تلك الفئة التى مارست العنف وصنفوا على أنهم جماعات إرهابية.