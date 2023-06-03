جيل بايدن تشكر للأزهر الشريف على استضافتها

جدة - نرمين السيد - وقالت جيل بايدن- فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وأن نتوحد برغبتنا فى الحقيقة والحب والعدالة والمعافاه".
وكانت قرينة الرئيس الأمريكى (جيل بايدن) قد زارت الجامع الأزهر فى وقت سابق أمس حيث تفقدت المسجد واستمعت إلى شرح له، كما التقت مع عدد من الوعاظ والواعظات.
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