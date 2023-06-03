قنصل مصر فى شيكاغو ينظم غداء عمل على شرف زاهى حواس (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم السفير سامح أبو العينين، قنصل عام مصر فى شيكاغو، وولايات وسط الغرب الأمريكى، غداء عمل على شرف عالم الآثار المصرى العالمى الدكتور زاهى حواس، بالتنسيق مع رئيس متحف الدراسات الشرقية، بجامعة شيكاغو بحضور هيئة التدريس من أساتذة وخبراء علوم الآثار والمصريات من المعهد والجامعة.





كما تم ترتيب زيارة لعالم الآثار المصرى لمتحف المصريات بجامعة شيكاغو والذى يضم تمثال توت عنخ آمون وعدد من الآثار المصرية، وذلك برفقة القنصل العام ومدير المتحف المصرى بالجامعة الدكتور ثيو فان دان هوز والدكتور برادلى لينز رئيس بعثة مشروع الجامعة فى مدينة الأقصر والتى تقوم بأعمال التنقيب فى معابد الأقصر والكرنك بالتنسيق ما بين جامعة شيكاغو وهيئة الآثار المصرية ووزارة السياحة. وألقى السفير سامح أبو العينين، كلمة لتشجيع السياحة لمصر حيث استعرض أهم المناطق الأثرية فى مصر ومنها الأهرامات وأبو الهول ووادى الملوك والملكات القدامى والمعابد فى الأقصر ومعبد الكرنك، وما تقدمه الدولة من خدمات سياحية، وتأمين للسائحين وكرم ضيافة المصريين، وجمال الطبيعة من شواطئ البحر الأحمر، وذلك خلال الحفل الذى أقيم بمركز المؤتمرات الدولية فى شيكاغو بمناسبة محاضرة الدكتور زاهى حواس حول الاكتشافات الأثرية الجديدة، وذلك بمشاركة أركان الجالية المصرية فى شيكاغو.

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